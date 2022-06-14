شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية نواب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: الحوار الوطنى جاء فى توقيت مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن هناك ضرورة لتحديد جدول زمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتحديد القائم على تنفيذ تلك الآليات والمخرجات.

وأكد منصور، أن الدعوة للحوار الوطني جاءت في توقيت مهم، ويجب أن تكون هذه الدعوة هي الأخيرة، بحيث يكون الحوار قائم وممتد بلا توقف أبدا، حتى بعد انتهاء مهام الحوار الوطني ومناقشاته، وهذا سبيل لإثراء الحياة السياسية في مصر، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني.

وتابع منصور: "يجب أن يخرج الحوار الوطني بآليات وجدول زمني واضح وهذا حتى يتم تطبيق وتفعيل مخرجات الحوار، لأن هناك قوانين صدرت من قبل مجلس النواب ولم يتم تفعيلها على أرض الواقع، ولا نريد أن يتكرر الأمر بالنسبة للحوار الوطني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب، والدكتورة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد طه عليوة.

ويرى الحزب أن هناك خمسة أمور ينبغي الاتفاق حولها في البداية من أجل تحقيق الإصلاح السياسي المنشود، وهذه الأمور الخمسة هي:

- توفير الأجواء المناسبة

- تحديد الأطراف المشاركة في الحوار

- وضع أجندة الحوار

- تحديد المخرجات المتوقعة من الحوار

- تحديد آليات الحوار