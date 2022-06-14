شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مها عبد الناصر بمؤتمر حزب المصرى الديمقراطى: الوقت مناسب للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، إن وجود الأحزاب المعارضة فى الإعلام ترجمة حقيقة للحوار الوطنى وفتح مساحة لهم فى مختلف وسائل الإعلام اكبر دليل على ذلك.

وتابعت عبد الناصر:" الوقت أصبح مناسب للإصلاح السياسي، وأننا نريد مصالحة 25 يناير و30 يونيو لتكون هناك فرصة لإلقاء مزيد من الضوء على المحاور الأخرى سواء الاقتصادية أو الاجتماعية شريطة أن يتم قطع شوط فى الإصلاح السياسى".

واستكملت عبد الناصر: "الحوار الوطنى يستوجب الخروج بمفردات واضحة والخروج بأشياء ملموسة تنعكس على أرض الواقع لكل المصريين وإزالة أية احتقان فى الشارع المصرى حتى يؤتى الحوار ثماره".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، اليوم، بشأن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب، والدكتورة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، والنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب.