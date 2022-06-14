الدكتورة رشا راغب تستقبل وفد حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والمكلفة من رئيس الجمهورية بتنظيم وإدارة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، وفد حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر رئيس الحزب ووكيل لجنة الصناعه بمجلس الشيوخ والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية.

وعبر النائب تيسير مطر عن سعادته بهذا اللقاء وشكره الخاص للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية وصدور قرار رئيس الجمهورية بتكليف الأكاديمية بتنظيم وإدارة الحوار الوطنى.

كما عبر النائب تيسير مطر عن تقديره لقرار اختيار الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عام للحوار وأيضا المستشار محمود فوزي أمين المجلس الأعلى الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار.

وأكد النائب تيسير مطر دعم حزب إدارة جيل للحوار الوطني والعمل على نجاحه مع باقى الأحزاب المشاركة فى بحيث يؤدي الحوار إلى ما يحقق مصلحة الوطن ومصالح المواطن.

وأوضح النائب تيسير مطر خلال تسليمه رؤية الحزب للدكتورة رشا راغب أن الحزب يطرح ثلاثة محاور مهمة في مقدمتها المحور الاقتصادي من تحسين حياه المصريين والمحور الاجتماعي لمعالجة بعض المشاكل الاجتماعية وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية والمحور السياسي المرتبط بتدعيم الحياة الحزبية وإجراء تعديلات على قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات.

وقال النائب تيسير مطر إن الحوار أوجد حالة من الحراك السياسي خاصة أنه لا يقتصر على الأحزاب فقط ولكنه مفتوح أمام جميع المصريين وبالنسبة لتحالف الأحزاب المصريه الذي أتشرف بانني أمينا عاما له فإن غالبية أحزاب التحالف أرسلت رؤيتها للحوار وأننا نعمل على إتاحة الفرصهة لهم لمقابلة سيادتكم والتعبير عن دعمهم وشكرهم للأكاديمية الوطنيه للتدريب.

وقد أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي الأكاديمية عن سعادتها بهذا اللقاء وأن الأكاديمية الوطنيه للتدريب تلتزم بالحياه والتجرد في تنظيم وإدارة الحوار الذي سوف يستوعب كل الأطياف المصريه للتعبير عن رؤيتهم بكل حرية وأكدت أن الأكاديمية أرسلت دعوات عديدة لمختلف الأحزاب والجهات المدعوة للحوار وأنها يسعدها تلقي أي رغبات من الأحزاب أعضاء تحالف الأحزاب المصريه لدعوتها للقاء معها بناء لطلب النائب تيسير مطر أمين عام التحالف.

كما عبر النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنه حقوق الانسان وعضو تنسيقيه شباب الأحزاب والأمين العام لحزب إراده عن سعادته الشخصيه بحضور هذا اللقاء خاصه لانتماءه لتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التي تدعم الاكاديميه وتساند دورها ا الوطني الى جانب سعادته باختيار كل من الكاتب الصحفي ضياء رشوان منسقا عاما للحوار والمستشار محمود فوزي رئيسا للامانه الفنيه.

واعلن المستشار محمود فوزي عن سعادته بمقابله وفد حزب اراده برئاسه النائب تيسير مطر ومؤكدا ان الحوار سيدور على اوسع نطاق وستتاح الفرصه لكل حزب فى اختيار اكثر من ممثل له خلال جلسات مناقشه محاور الحوار الوطني بعد الانتهاء من تفريغ وتحليل الرؤى التي تلقتها الاكاديميه الوطنيه للتدريب.

وقد ضم وفد حزب إرادة جيل كلا من الكاتب الصحفي محمود نفادى نائب رئيس الحزب لشؤون الإعلام واللواء محسن الفحام مستشار حزب إرادة جيل وأحمد نصار أمين الشباب والدكتور حسام الجمل امين التثقيف والتدريب.