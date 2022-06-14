شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقع جريمة "هتك العرض" إلكترونيا؟ نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " هل تقع جريمة "هتك العرض" إلكترونيا؟"، استعرض خلاله كيف تصنف عشرات القضايا المتعلقة بجريمة "هتك العرض" ثم يتم تصنيفها "تلصص واختراق خصوصية"، وذلك لوجود فراغ تشريعى للتصدى لتلك الجريمة على الرغم من أن هناك دول عربية مثل المغرب والأردن تصدت للجريمة بمبادئ قضائية، وكذا دول أوروبية، وإليكم التفاصيل كاملة: