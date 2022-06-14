المملكة السعودية تعلن عن وظائف في وزارة البيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن توفر عدد من الوظائف (للرجال والنساء).



وأوضحت الوزارة أن الوظائف بنظام التعاقد، على وظائف رسمية في مختلف التخصصات الفنية والمالية والهندسية.

وكشفت عن شروط الوظائف، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون لائقاً صحياً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

كما طلبت ألا يكون المتقدم مفصولاً من الخدمة بالدولة، ويجب معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

وتوفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار، وتوفر اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL, IELTS, step ) وإرفاق درجة الاختبار.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم على الوظائف المعلن عنها سيكون ابتداء من تاريخ 20 / 11 / 1443هـ حسب التقويم الهجري، والموافق 19 /06 /2022م.

ولفتت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال رابط التقديم على الوظائف.