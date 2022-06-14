شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تفتح ممراً إنسانياً في سيفيرودونيتسك الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الروسي أنه سيفتح ممراً إنسانياً غداً الأربعاء لإجلاء المدنيين من مصنع الآزوت في سيفيرودونيتسك.



وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إنه في خطوة "مدفوعة بالمبادئ الإنسانية، فإن القوات الروسية المسلّحة

وتشكيلات جمهورية لوغانسك الشعبية مستعدة لتنظيم عملية إنسانية لإجلاء المدنيين"، مضيفة أن المدنيين سينقلون إلى منطقة لوغانسك الانفصالية.