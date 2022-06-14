عاجل.. بايدن في السعودية منتصف يوليو للقاء الملك سلمان وولي عهده رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور المملكة منتصف شهر يوليو/تموز المقبل.



وذكر بيان الديوان الملكي أن بايدن سيزور السعودية يومي 15 و16 يوليو/تموز المقبل، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة والولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن بايدن سيلتقي خلال الزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وسيبحث بايدن في اللقاءين أوجه التعاون بين السعودية والولايات المتحدة.

ويناقش الجانبان سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

كما ذكر البيان أن جدول زيارة الرئيس الأمريكي يتضمن في يومه الثاني حضوره قمة مشتركة دعا إليها الملك سلمان، وتضم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.