تنفيذ حكم الاعدام بحق قتلة مصطفى العذاري

وقال مصدر قضائي لـ الخليج 365، انه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المجرمين في حادثة مصطفى العذاري في سجن الناصرية المركزي".

ويذكر ان تنظيم داعش الارهابي كان قد تبنى إعدام مصطفى العذاري غدرا بعد أسره في قضاء الفلوجة، الأمر الذي أثار ردود فعل شعبية ورسمية غاضبة حيال الجريمة النكراء.

