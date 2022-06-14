صالح يدعو الى معالجة المسائل في كركوك من خلال الدستور

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس الجمهورية، استقبل في قصر السلام ببغداد، وفداً من وجهاء وشيوخ عشائر محافظة كركوك من المكونات المتعايشة في كركوك".

واضاف ان "صالح اكد ان كركوك مدينة غنية بمواردها وتنوعها الاجتماعي، وينبغي أن تنعكس هذه المميزات على أهلها"، مشيراً إلى أن كركوك يجب أن تكون مثالاً لما يمكن أن تكون عليه البلاد من التسامح والتعايش السلمي والازدهار".



مشددا على "ضرورة معالجة المسائل في كركوك من خلال الدستور وإرادة أهلها بلا قيمومة وتدخلات وفرض سياسة الأمر الواقع، كونهم الأعرف بأحوال مدينتهم"، لافتاً إلى أن "سكان المدينة تضرروا كثيرا بسبب إجراءات الاستبداد والفساد، والتهميش والتحديات الأمنية المختلفة خلال الفترات الماضية".

واوضح صالح أن "مكونات كركوك أثبتت أن أبناءها أخوة متحابون ومتسامحون، ومن الضروري دعم الحوار والتلاقي لحسم المسائل العالقة ومنع تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل".



واشار المكتب الى ان "وفد العشائر والوجهاء من جانبه ثمّن ، جهود رئيس الجمهورية وحرصه ومتابعته المستمرة للأوضاع في كركوك وأحوال أهلها، ودعمه الثابت لأمن واستقرار المواطنين، وتلبية احتياجاتهم".