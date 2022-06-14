مناشدات بالتصدي لظاهرة 'النزعة العشائرية' في وزارة النقل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

أفادت مصادر في وزارة النقل، بنشوب خلاف شخصي ابن عم وزير النقل و مدير قسم شوؤن المواطنين في مقر الوزارة محمد عبد الجليل شياع انتهى بنقل الاخير الى السكك، دون تشكيل أية لجنة تحقيقية.



وقالت المصادر للسومرية نيوز، ان "وزير النقل اصدر قراراً تعسفياً بنقل مدير قسم شوؤن المواطنين في مقر الوزارة (محمد عبد الجليل شياع ) إلى السكك بعد نشوب خلاف بينه وبين ابن عم الوزير ومسؤول حمايته العقيد (علي العامري) دون تشكيل أية لجنة تحقيقية"، مؤكدين "تفشي النزعة العشائرية في وزارة النقل".

واضافت ان "سبب الخلاف بين الموظف والاطراف المذكورة كان حول موضوع سيارة".

وناشدت المصادر، الجهات المعنية والوطنيين بوجوب التصدي لهذه الظاهرة، مؤكدين ان "الوزارات ليست ممتلكات شخصية وعشائرية".