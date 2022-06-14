انت الان تتابع خبر هدية زوج احلام الفخمة لها تتصدر حديث المتابعين فماهي(فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تصدرت الهدية الفخمة التي قدمها لاعب الرالي مبارك الهاجري لزوجته الفنانة الاماراتية احلام حديث المتابعين خلال الساعات الماضية.
ووثقت احلام اجواء تلقيها الهدية الفخمة من زوجها من خلال مقطع فيديو نشرته من اجواء قضائها لعطلتها حالياً برفقته في ميلانو الايطالية.
وظهر مبارك في الفيديو وهو يهدي احلام ساعة فخمة ونادرة من "آبل" مرصّعة بحبيبات الألماس، ثم يقبّل يدها بحب.
وبدت أحلام في غاية السعادة وهي تتحدث عن زوجها وهو يشتري لها ساعة "آبل" فخمة.
وظهر مبارك في الفيديو وهو يهدي احلام ساعة فخمة ونادرة من "آبل" مرصّعة بحبيبات الألماس، ثم يقبّل يدها بحب.
وبدت أحلام في غاية السعادة وهي تتحدث عن زوجها وهو يشتري لها ساعة "آبل" فخمة.