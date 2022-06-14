هدية زوج احلام الفخمة لها تتصدر حديث المتابعين فماهي(فيديو)

ووثقت احلام اجواء تلقيها الهدية الفخمة من زوجها من خلال مقطع فيديو نشرته من اجواء قضائها لعطلتها حالياً برفقته في ميلانو الايطالية.

وظهر مبارك في الفيديو وهو يهدي احلام ساعة فخمة ونادرة من "آبل" مرصّعة بحبيبات الألماس، ثم يقبّل يدها بحب.



وبدت أحلام في غاية السعادة وهي تتحدث عن زوجها وهو يشتري لها ساعة "آبل" فخمة.