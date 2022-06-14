بعد تعرضه لوعكة صحية.. الديوان الملكي الكويتي يصدر بيانا بشأن صحة ولي العهد

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

أصدر الديوان الملكي الكويتي، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن صحة ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



وقال بيان الديوان الأميري: "يطمئن الديوان الأميري الشعب الكويتي الوفي بأن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت بسموه وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة، داعين الله أن يسبغ على سموه موفور الصحة ودوام العافية".