رسميا.. فلسطين تتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023

وأقيمت المباراة صباح الثلاثاء في العاصمة المنغولية أولان باتور على ملعب "فوتبول سنتر M"، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية المؤهلة الى نسخة العام 2023.

وافتتح المنتخب الفلسطيني التسجيل، عبر رأسية صالح شحادة في الدقيقة 32، ليسجل تامر صيام الهدف الثاني في الدقيقة 42 بنفس الطريقة.



وفي الشوط ثاني استطاع محمد يامين هز الشباك وإحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 55، قبل أن يزيد محمود أبو وردة غلة المنتخب ويضيف الهدف الرابع في الدقيقة 72.

ويتأهل إلى كأس آسيا متصدر كل مجموعة من المجموعات الست، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على الوصافة.

وكان من المقرر أن تقام منافسات كأس آسيا 2023 في الصين، إلا أنها اعتذرت عن استضافة النهائيات، بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن المحتمل أن تستضيف المسابقة السعودية أو قطر، كما أن اليابان تبدو مرشحة لاستضافة البطولة القارية.

