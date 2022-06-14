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البرلمان الكويتي يقر 9 آلاف دولار لكل متقاعد.. ما القصة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

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وافق البرلمان الكويتي اليوم الثلاثاء، على المداولتين الأولى والثانية لقانون تُصرف بموجبه منحة مالية بـ 3 آلاف دينار (9774 دولاراً) لكل متقاعد.

 

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الموافقة بإجماع النواب الحاضرين الـ 38، تضمنت أيضاً إلزام الحكومة بدفع  ما لا يقل عن 500 مليون دينار من الخزانة العامة سنوياً، لسداد العجز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، اعتباراً من 1 أبريل(نيسان) الماضي، ولحين سداد كامل العجز. 

 

وفي الجلسة، قال وزير المالية عبد الوهاب الرشيد: "هذه المنحة ستكلف مؤسسة التأمينات الاجتماعية 600 مليون دينار".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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