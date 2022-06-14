عاجل.. مقتل 8 دواعش بضربات عراقية في "صلاح الدين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 إرهابيين جنوب غرب صلاح الدين.



وبحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة فإن "القوات الأمنية تمكنت من قتل 8 إرهابيين في وادي الثرثار جنوب غرب صلاح الدين".

وأضافت أن " الدواعش قتلوا خلال اشتباكات وضربات جوية".

صيد ثمين للأمن العراقي يأتي بعد ساعات من اعتقال ثلاثة إرهابيين من تنظيم داعش خلال عمليات منفصلة بمحافظة نينوى.

وتلاحق القوات الأمنية في العراق عناصر تنظيم داعش عبر عمليات عسكرية شبه متواصلة تتركز أغلبها عند مناطق حدودية ونائية، تتخذها الخلايا الإرهابية أماكن للتخطيط لشن الهجمات الإرهابية.