رئيس مجلس القضاء الأعلى: الحفاظ على املاك المسيحيين واجب وطني

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، ان الحفاظ على املاك المسيحيين واجب وطني.



وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل، أعضاء مجلس النواب (حركة بابليون) كلاً من النائب ايفان جابرو والنائب دريد جميل".

واضاف انه "تم بحث اليات القضاء في حماية حقوق واملاك المواطنين من الديانة المسيحية"، لافتا الى ان "زيدان أكد أن الحفاظ على املاك المسيحيين واجب وطني".