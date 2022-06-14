الحلبوسي يبحث مع رئيس الوزراء الأردني أهميةَ دعم مخرجات القمة الثلاثية

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي المشترك ثنائياً، وفي إطار آلية التعاون الثلاثي مع مصر".وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، "أهميةَ دعم مخرجات القمة الثلاثية، والبدء بخطوات عملية وواقعية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية والاستقرار ، مثمناً سيادته دور جلالة الملك في تمتين أسس التعاون في جميع المجالات وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

من جانبه، عبَّر رئيس الوزراء الأردني عن أن "القمة الثلاثية، الأردنية العراقية المصرية، أسهمت في تعزيز التعاون المشترك، مؤكداً دعم بلاده وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني للعراق، وبكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن استقرار العراق يمثل استقراراً للمنطقة".

