عاجل.. الديوان الأميري الكويتي يؤكد أن ولي العهد يتمتع بصحة وعافية بعد وعكة صحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الديوان الأميري الكويتي إن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتمتع بصحة وعافية بعد وعكة صحية.



وقال الديوان الأميري في بيان: "نطمئن الشعب الكويتي الوفي بأن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت به وعكة صحية احتاج على أثرها إلى راحة مؤقتة، داعين الله أن يسبغ عليه موفور الصحة وتمام العافية".

وفي أكتوبر الأول 2020، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

وقضى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عقودا من حياته للعمل في الجهات الأمنية والعسكرية بالكويت، الأمر الذي جعله أحد أهم رجال الأمن بالكويت، ومنحه خبرات أمنية كبيرة سخرها في الحفاظ على مقدرات بلاده وصيانة أمنها واستقرارها.