«بلومبرج» الأمريكية تتحدث عن العواقب الوخيمة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت مجلة "بلومبرج" الأمريكية، عن العواقب الوخيمة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه سيجلب للدول الأوروبية العديد من المشاكل الجديدة.

وأكد الصحفي الأمريكي أندرياس كلوث، في مقال نشرته المجلة عبر موقعها الإلكتروني، أن "الاتحاد الأوروبي الذي لم يكن أبدًا نموذجًا للحكم الرشيد قد ينهار أو حتى يتفكك"، مضيفًا أن "هذا التحذير ينطبق أيضًا على قبول مولدوفا وجورجيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية ودول أخرى متفقة بالفعل".

واعتبر كلوث في مقاله أن "التسرع في عملية انضمام أوكرانيا ودول أخرى هي فكرة سيئة"، لافتاً إلى أن "الاقتصاد والقضاء والمؤسسات الأخرى في هذه الدول ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهذا أمر طائش".

وأكد الصحفي الأمريكي أن "العدد المتزايد من المؤسسات والمفوضين والفوضى البابلية للغات والتقاليد والمصالح الوطنية هي أقل المشاكل ومعاهدات الاتحاد الأوروبي التي عفا عليها الزمن لا تتوافق مع الواقع".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد وقع على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير، وخلال زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى كييف في 8 أبريل، تلقى زيلينسكي استبيانًا لبدء عملية انضمام أوكرانيا.