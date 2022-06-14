زيلينسكي: الكلفة البشرية لمعارك سيفيردونيتسك «مروعة»

14 يونيو , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الكلفة البشرية لمعركة السيطرة على سيفيردونيتسك «مروّعة»، في وقت تهدد القوات الروسية بالسيطرة على المدينة الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا.
وقال زيلينسكي، عبر «تليغرام»: «الكلفة البشرية لهذه المعركة مرتفعة للغاية بالنسبة إلينا. إنها مروّعة بكل بساطة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحوّل القتال الذي استمر أياما في المدينة الصناعية إلى معركة محورية، حيث ركزت روسيا قوتها الهجومية هناك على أمل تحقيق أحد أهدافها المعلنة من الحرب، وهو الاستيلاء الكامل على مقاطعة لوغانسك التي يسيطر منذ العام 2014 على أجزاء منها انفصاليون ناطقون بالروسية.
وأضاف أن «التاريخ العسكري سوف يذكر بدون شك معركة دونباس باعتبارها واحدة من أعنف المعارك في أوروبا».
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