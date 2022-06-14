بكين تبدأ تحقيقا في أحدث تفش لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن السلطات في العاصمة الصينية بكين بدأت تحقيقا يتعلق بحانة تفتح أبوابها على مدار الساعة.



ويُعتقد أنها مركز تفشي عدوى كوفيد-19 أسفرت عن مئات الإصابات على مدى الأيام القليلة الماضية.

وقالت صحيفة "بكين ديلي" الحكومية إن فريقا مشتركا من عدة إدارات حكومية سيتعاون في التحقيق والتعامل مع حانة هيفن سوبر ماركت "على نحو سريع وصارم وجاد".

وأضافت الصحيفة أنه يجري فحص كافة الحانات والنوادي الليلية ومقاهي الإنترنت وغيرها من أماكن الترفيه. وقالت إنه يجري إغلاق كافة أماكن الترفيه الموجودة في أماكن تحت الأرض و"تشديد" أعمال مكافحة الجائحة.

وتواجه السلطات ضغوطا بسبب التفشي المرتبط بالحانة الذي يعني أن ملايين السكان يواجهون احتمال الخضوع لفحص إجباري، في حين قد يخضع الآلاف لإجراءات إغلاق بعد أيام فحسب من إنهاء المدينة إجراءات إغلاق جزئية استمرت لأكثر من شهر.

وقالت السلطات إن المصابين في أحدث تفش يعملون أو يعيشون في 14 من أحياء المدينة البالغ عددها 16.

وبدأ حي تشاويانج، أكبر أحياء بكين والذي تقع يه الحانة المذكورة، أمس الاثنين حملة فحص شاملة تستمر ثلاثة أيام للسكان البالغ عددهم قرابة 3.5 مليون نسمة.