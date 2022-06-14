رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أن دول الاتحاد أمام "قرار تاريخي" بشأن عضوية أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن الدول الأعضاء تواجه "قراراً تاريخياً" في قمة مقررة يومي 23 و24 يونيو (حزيران) الجارى بشأن ما إذا كانت ستمنح أوكرانيا وضع العضوية، بينما وجه سفير أوكرانيا لدى ألمانيا دعوة جديدة للحصول على الدعم.



وأضافت فون دير لاين للصحفيين في طريق عودتها من زيارة إلى كييف: "آمل أنه في غضون 20 عاما ، عندما ننظر إلى الوراء ، نكون قادرين على القول إننا فعلنا الشيء الصحيح".

وأضافت" التحدى سوف يكون الخروج من المفوضية بموقف موحد، يعكس ضخامة هذه القرارات التاريخية".

ومن المتوقع أن توصى المفوضية في 17 يونيو (حزيران) الجاري بأن يتم منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، ولكن بشروط تتعلق بإجراءات حكم القانون ومكافحة الفساد.

وسوف يناقش القادة الأوروبيون هذه المسألة خلال القمة المقررة في بروكسل يومي 23 و 24 من الشهر الجاري.

وكانت فون دير لاين قد سافرت إلى كييف في وقت سابق من الأسبوع لمناقشة نقاط الخلاف المتبقية في طلب أوكرانيا للعضوية مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، من بين أمور أخرى.

وتريد المفوضية، وهي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، نشر توصيتها في نهاية الأسبوع بشأن ما إذا كان ينبغي منح البلاد، التي تقاوم الغزو الروسي منذ 24 فبراير (شباط)، وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وحققت أوكرانيا الكثير في السنوات القلائل الماضية، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، حسبما قالت فون دير لاين في طريق عودتها إلى بولندا.

وأضافت: "توصيتنا ستعكس ذلك بعناية".

ودعا السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك برلين إلى تقديم المزيد من الدعم لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك لمزيد من الأسلحة.