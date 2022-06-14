شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بماذا وصفت ترامب التحقيق البرلماني مع أنصاره؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإثنين بشدّة اللجنة النيابية التي تحقّق في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في مطلع العام الماضي، واصفاً أعمالها بـ"المهزلة القضائية"، وذلك في بيان من 12 صفحة كرّر فيه مزاعمه الكاذبة بأنّ خسارته انتخابات 2020 كانت نتيجة عمليات تزوير.



وكتب ترامب في بيانه أنّ "هذه المهزلة (...) هي محاولة وقحة لصرف انتباه الجمهور عن الحقيقة (...) وهي أنّ الأمريكيين جاءوا بأعداد غفيرة إلى واشنطن في 6 يناير(كانون الثاني) 2021 لمحاسبة ممثّليهم عن المؤشّرات الواضحة على حصول نشاط إجرامي خلال الانتخابات"، في اتّهام لا ينفكّ الملياردير الجمهوري يكرّره على الرّغم من الأدلّة الدامغة التي تثبت عكس ذلك.