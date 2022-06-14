الكرملين يكشف عن الهدف الرئيسي وراء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس الإثنين، عن هدف روسيا من عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الروسية الرسمية، إن هدف روسيا من عملياتها في أوكرانيا هو حماية جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

وأضاف بيسكوف: "بشكل عام، حماية الجمهوريتين هي الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الخاصة".

ودونيتسك ولوجانسك هما كيانان منفصلان تدعمهما روسيا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، والتي تقول روسيا إنها تقاتل من أجل إخراجها بالكامل من سيطرة كييف.

وتصف روسيا عملياتها العسكرية بـ "الخاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من الفاشيين.

وردت أوكرانيا وحلفاؤها في الغرب أن المزاعم عن الفاشية "لا أساس لها وإن الحرب عمل عدواني غير مبرر".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخها تمكنت من تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري في منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا، تشمل بعض الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وأضافت الوزارة أن "صواريخ عالية الدقة تنطلق من الجو، سقطت بالقرب من محطة أوداتشنه للسكك الحديدية، وأصابت معدات تم تسليمها إلى القوات الأوكرانية"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

يأتي هذا بعدما أعلنت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، أن "القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز، لتدمير مستودع كبير يحتوي على أسلحة أميركية وأوروبية في منطقة ترنوبل غربي أوكرانيا".