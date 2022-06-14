شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوصى الحكومة بإنشاء هيئة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشباب والرياضة بإنشاء هيئة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية للحكومة لاتخاذ اللازم.

وأكد تقرير لجنة الشباب والرياضة إنه انطلاقا من مبدأ الدولة المصرية الحديثة التي وضع قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الداعم الحقيقي لكل المبدعين والناجحين فى مختلف المجالات بمنح الفرصة الحقيقية لأصحاب الأحلام والآمال من مختلف أبناء وشباب مصر المبدعين الذين يحملون بداخلهم مواهب تعزز صفاتهم الإدارية، وكذا العمل على أهمية اكتشاف وانتقاء المواهب فى المنظومة الرياضية بوجه عام وصقلها وإعدادها على أعلى مستوى بدني وفني ونفسى وفق أرقى المعايير العلمية الرياضية بهدف الوصول إلى مستوى أداء رياضي عالي مستوي قادر على المنافسة عالميا.

وأوصى تقرير صادر عن لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ بناء على مقترح برغبة من النائب ياسر الهضيبي، بإنشاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء تتولي اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، ويكون للهيئة فروع فى مختلف المحافظات وتعمل وفقا لآلية يتم تحديدها.

وأكد تقرير لجنة الرياضية أن المستوى الحالي للألعاب الجماعية والفردية لا يتناسب مع دولة تعدادها أكثر من 100 مليون مواطن، وهذا إن دل على شيء يدل على عدم الاهتمام بإبراز المواهب من النشء ورعايتهم وصقل مواهبهم.

وشدد تقرير اللجنة الرياضية بمجلس الشيوخ الذى أحيل إلى الحكومة على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء تتولي اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، ويكون للهيئة فروع فى مختلف محافظات الجمهورية وتعمل وفقا لآلية يتم تحديدها.