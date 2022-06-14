شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ألمانيا اليوم الثلاثاء ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل- عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام- بلغ حاليا 3ر447، مقابل 7ر318 أمس الاثنين. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 9ر199، وقبل شهر .477

وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 105 آلاف و840 إصابة جديدة بالفيروس، وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 107 حالات.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 26 مليونا و915 ألفا و85 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.