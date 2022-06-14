الأمم المتحدة تطالب بحرية تصدير المواد الغذائية.. عبر العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دعا قادة الأمم المتحدة أمس الإثنين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى تجنب فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتفادي خطر أزمة غذائية عالمية، قد يسببها الغزو الروسي لأوكرانيا.



وتحمل الرسالة المفتوحة، توقيع المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان.

وكتبت المسؤولتان في الرسالة إلى دول منظمة التجارة العالمية قبل اجتماعها هذا الأسبوع في جنيف، أن "الحرب في أوكرانيا تلحق معاناة فظيعة بالشعب الأوكراني وزادت خطر الجوع والمجاعة على عشرات الملايين الذين باتوا على شفير انعدام الأمن الغذائي أو يعانون منه".

ودعت الرسالة إلى "الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية التي تشتريها الدول الأقل تطوراً، والدول النامية المستوردة للمنتجات الغذائية، وعلى المواد الغذائية التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي لأهداف إنسانية".

وتصاعدت المخاوف على الأمن الغذائي العالمي على وقع الحرب في أوكرانيا، ومحاصرة موانئها على البحر الأسود، ما منع أوكرانيا التي تعد من كبار منتجي الحبوب في العالم، من تصدير إنتاجها.