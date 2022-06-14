كيف تستخدم ميزة تقسيم الشاشة على ويندوز 11؟

نيويورك: تقسيم الشاشة هي ميزة تتيح لك استخدام تطبيقات متعددة في نفس الوقت. يمكنك تقسيم شاشة جهاز الكمبيوتر أو سطح المكتب الذي يعمل بنظام ويندوز 11 إلى جزئين أو أكثر باستخدام هذه الميزة. يمكن للتطبيق الذي تريد فتحه استخدام كل جزء من الشاشة.

هذه الميزة متوفرة في ويندوز منذ فترة طويلة، لكن عدد الشاشات الأصغر التي يمكن فتحها في آن معاً كان محدودًا. في السابق، كان تقسيم شاشتك إلى جزئين ممكنًا فقط إذا كنت تريد استخدام تطبيقين في نفس الوقت. أضاف ويندوز 11 خيارات تقسيم الشاشة الجديدة التي تسمح للمستخدمين باستخدام أكثر من شاشتين في وقت واحد.

مع نظام التشغيل ويندوز 11، تمت إعادة تسمية الشاشة المنقسمة إلى تخطيط اللقطات، وتمت إضافة إعداد شاشة متعددة. يمكنك الآن إعداد ما يصل إلى أربع شاشات والعمل على أربعة تطبيقات في نفس الوقت. إذا كنت ترغب في استخدام هذه الميزة في ويندوز 11، فيجب عليك تمكينها. إذا لم تقم بتمكينها، فستقتصر على استخدام الشاشة المزدوجة في تكوين تقسيم الشاشة.

فيما يلي كيفية استخدام تقسيم الشاشة، بحسب ما أورد موقع "غادجيتس ناو" الإلكتروني:

1. افتح الإعدادات على ويندوز 11 الخاص بك.

2.انتقل إلى علامة التبويب النظام.

2. انقر فوق علامة التبويب تعدد المهام.

4.اضغط على سناب ويندوز. قم بتمكينه عن طريق التبديل بين تشغيله أو إيقاف تشغيله.

5. انتقل فوق زر التكبير. سترى الآن مجموعة متنوعة من خيارات التخطيط.

6. ما عليك سوى تحديد أحد التخطيطات وسيتم إعادة ترتيب شاشتك وفقًا لذلك.