ماكرون يدعو إلى صناعة دفاع أوروبية قوية

13 يونيو , 2022
باريس: دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين، إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية لتكون "أقوى بكثير"، وذلك أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين يوروساتوري قرب باريس.
وقال: "إنفاق الكثير للشراء من مكان آخر، ليس فكرة جيدة، علينا تعزيز الصناعة والقاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي، لتصبح أقوى بكثير وأكثر تطلّاً".
وجاء كلام ماكرون في سياق زيادة ميزانيات الدفاع في مواجهة الحرب في أوكرانيا.
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