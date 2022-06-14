حقوقيون يعرضون جرائم الحوثي على البرلمان الأوروبي

في إطار الجهود المبذولة للكشف عن جرائم الحوثي ضد المدنيين باليمن والتصدي للقوى الناعمة التي تستخدمها المليشيا الحوثية في خدع وتضليل مسؤولي الدول الغربية، أجرى فريق حقوقي برئاسة رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة لقاءات مع عدد من المسؤولين الأوروبين بينهم رئيسة البرلمان الأوروبي.

‎وعقد الفريق عدداً من اللقاءات مع مسؤولين أوروبيين وبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني وذلك استعداداً للدورة الاعتيادية الـ50 لمجلس حقوق الإنسان التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 8 يوليو 2022، مبيناً أن الفريق التقى رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا والنائب الأول لرئيس البرلمان الأوروبي أوثمار كاراس في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

‎وفي السياق، استعرض الفريق بحضور عضو كتلة EPP يمين الوسط، الكتلة البرلمانية الأكبر بالبرلمان الأوروبي، ومستشارة البرلمان الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط الدكتورة منال المسلمي ومساعد أول مجموعة EPP وفاليريو الجرائم الحوثية وما يتعرض له النساء والأطفال من انتهاكات ومخاطر المليشيا الحوثية على أمن الملاحة الدولية والمخاطر العابرة للحدود ودور إيران في تأجيج الصراع ونشر الإرهاب في المنطقة، مطالبين بضرورة زيادة العقوبات على المليشيا وإجبارها على الرضوخ للسلام وإنهاء كافة أشكال العنف.

‎وأكدت باسندوة أن مناهج التعليم تعرضت للتجريف حتى أصبحت وسيلة لغسل أدمغة الأطفال ونشر الإرهاب وتغذية العنف والفوضى، محذرة من خطورة تعليم المليشيا على مستقبل المنطقة حيث يتوقع أن تخلق جيلاً من الإرهابيين.

‎وأشارت إلى أن المليشيا تحارب التعايش والحريات الإنسانية والفكرية والدينية وتزرع التفرقة والعنصرية، موضحة أن الوضع في اليمن مأساوي للكثير من الأقليات الدينية التي تتعرض للتصفية والاختطاف والقتل، مذكرة بقضية الحاخام الذي مازال معتقلاً لدى الحوثيين ويواجه حكماً بالإعدام.

من جهتها، عبّرت رئيس الاتحاد الأوروبي عن تضامنها الكامل مع النساء والأطفال في اليمن، مؤكدة دعمها الدائم لهم، فيما طالبت مستشارة البرلمان الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط الدكتورة منال المسلمي بضرورة وجود رقابة على وسائل تمويل المنظمات الدولية لمليشيا الحوثي الإرهابية حتى لاتستخدم في زياده العنف.

‎وذكرت أن المليشيا الحوثية منعت المصلين من أداء صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان وهو ما يتعارض مع الحريات الدينية.

‎يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد وضع الحوثي على القائمة السوداء كجماعة إرهابية في مارس 2022 وذلك بعد تحركات ديبلوماسية وحقوقية يمنية ساهمت في توضح الرؤية لدى الدول الأوروبية ونجحت في إقناع عدد من البرلمانيين في التوقيع على بيان موجه للممثل السامي للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل ومطالبته بالضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم ضد حقوق الإنسان في اليمن.

جدير بالذكر، أن عدداً من البرلمانيين الأوروبيين كانوا بدورهم وقعوا على بيان موجه إلى جوزيف بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية، للمطالبة بالضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم ضد حقوق الإنسان في اليمن، وبفضل هذه المبادرات واللقاءات تم وضع الحوثي على القائمة السوداء كجماعة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي في مارس 2022.