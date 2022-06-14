اندلاع حريق في منزل الفنان محمد هنيدي (صور)

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

شب حريق بمنزل الفنان المصري محمد هنيدي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلن عن الحريق محمد هنيدي من خلال منشور كتبه عبر حسابه على فيسبوك قال فيه: "الحمد لله.. بيتي ولع فجأة .. بس الحمد لله ان ربنا حفظنا وحفظ الاسرة وانها جت على قد كدة ولحقناها بدري".



وانهالت التعليقات من الجمهور الذي تمنى له العافية.



وكان الفنان محمد هنيدي، قد أعلن بشكل ساخر في سبتمبر الماضي اتخاذه قرارا باعتزال التمثيل والتوجه للغناء الشعبي. وانهالت التعليقات من الجمهور الذي تمنى له العافية.وكان الفنان محمد هنيدي، قد أعلن بشكل ساخر في سبتمبر الماضي اتخاذه قرارا باعتزال التمثيل والتوجه للغناء الشعبي. وقال هنيدي في تغريدة على "تويتر"، "قررت النهاردة الصبح قرارا مهما.. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي". وأضاف هنيدي: "أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءا من نهاية شهر أيلول"، مطالبا متابعيه بعدم السخرية من ذلك، قائلا: "وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية".