رونالدو يستذكر بمارسيلو في ليلة وداع ريال مدريد

ونشر كريستيانو اليوم صورة تجمعه بمارسيلو، عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه بأنه "أكثر من مجرد زميل".

وتابع: "إنه أخ مرر لي الكرة كثيرا. يعد سواء داخل أو خارج الملعب أحد أكبر النجوم الذين سعدت بمشاركة الذكريات معهم في غرفة تغيير الملابس".



وودع مارسيلو صاحب ال34 عاما ريال مدريد وسط دموعه بكلمة مشحونة بالعواطف، عقب 15 عاما قضاها في صفوف الملكي و25 لقبا توج بها مع الفريق وجعلته الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ نادي العاصمة الإسبانية.

وحضر وداع مارسيلو رئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدرب كارلو أنشيلوتي، وبعض زملائه مثل داني كارفاخال وماركو أسينسيو، الذين أكد أمامهم أنه "محظوظ" لأنه صنع "تاريخا" مع الميرينجي.

