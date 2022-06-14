الرئيس ماكرون يزور رومانيا ومولدوفا المجاورتين لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

من المقرر أن ينطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة خارجية يزور خلالها رومانيا ومولدوفا، المجاورتين لأوكرانيا، اليوم الثلاثاء.



وقال قصر الإليزيه إن ماكرون سيتوجه أولاً إلى رومانيا ثم يتوجه إلى مولدوفا يوم غد الأربعاء، وإن الزيارتين تتعلقان بالتهديد الذي يشكله الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما ستتم مناقشة طلبات الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي المقدمة من أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا.

ومن المقرر أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي موقفا بشأن وضع الترشح للدول الثلاث في قمة تعقد يومي 23 و24 يونيو(حزيران).

وسيزور ماكرون القوات الفرنسية في قاعدة كوجالنيشينو العسكرية في رومانيا كما سيلتقي رئيس البلاد كلاوس يوهانيس هناك.

ولم يؤكد الإليزيه تقارير تفيد بأن ماكرون سينضم إلى المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في رحلة إلى كييف يوم الأربعاء، لكن القصر قال إن ماكرون يعتزم السفر إلى أوكرانيا في الوقت المناسب.

ويجري النظر في خيارات مختلفة ولكن لم يتم تحديد موعد لأي منها بعد.