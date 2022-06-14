الرئيس الأوكراني: بالطبع سنحرر القرم من روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تعهد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمام مواطنيه باستعادة كييف شبه جزيرة القرم من روسيا.



وقال زيلينسكي في رسالة فيديو مساء الإثنين من كييف إن "العلم الأوكراني سيرفرف مجدداً فوق يالطا، وسوداك، وفوق زنكوفي ويفباتوريا، وبالطبع سنحرر أيضاً القرم".

ودعا الرئيس الأوكرانيين إلى إبقاء الاتصال مع المناطق التي احتلتها روسيا مثل دونيتسك وخاركيف، ووعد بتحرير هذه المناطق.

وقال زيلينسكي: "أبلغوهم أن الجيش الأوكراني سيأتي بالتأكيد"، وأوضح أنه في الشرق في دونباس، يتعرض الجيش لضغوط وهو يحتاج بشكل عاجل إلى مدفعية حديثة من شركائه الأوروبيين.