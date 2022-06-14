للمرة الثانية.. إصابة رئيس الوزراء الكندي بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الإثنين إن الفحوصات أثبتت إصابته بكورونا، مضيفا أنه يشعر بصحة جيدة منذ أن حصل على اللقاح.



وأضاف ترودو على تويتر "أثبتت الفحوصات إصابتي بكورونا. سأتبع إرشادات الصحة العامة، وأخضع للعزل.

أشعر أني على ما يرام، لكن هذا لأنني حصلت على جرعاتي من التطعيم. لذا، أدعو من لم يأخذ اللقاح أن يسعى للحصول عليه، وعلى الجرعة التنشيطية إذا أمكن".

وأثبتت آخر فحوصات إصابة ترودو بالفيروس في يناير (كانون الثاني) الماضي.