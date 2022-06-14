الجيش الفرنسي يغادر قاعدة شرقي مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أن الجيش الفرنسي سيغادر رسميا قاعدة ميناكا العسكرية في شمال شرق مالي، الإثنين، لتسليمها لجيش مالي.



يأتي هذا في المرحلة قبل الأخيرة من انسحاب قوة برخان المناهضة للإرهابيين من البلاد.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الجنرال باسكال ياني، خلال مؤتمر صحفي، إن "الجنود الفرنسيين سيغادرون مالي نهائيا في نهاية الصيف مع نقل معقلهم الرئيسي في جاو إلى القوات المسلحة المالية.

وتضم قاعدة ميناكا في المنطقة المعروفة بالمثلث الحدودي، بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، القوات الخاصة الفرنسية والأوروبية تاكوبا والتي تهدف إلى مساعدة القوات المالية على أن تصبح أكثر استقلالية.

وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس، بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ما دفع البلدين إلى قطيعة بعد 9 سنوات من الوجود الفرنسي المتواصل لمحاربة الإرهابيين.