شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة النظر فى تراخيص مصحات علاج الإدمان أمام "صحة الشيوخ "اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المحالة إليها بشأن عدد من القضايا.

وتنظر لجنة التعليم، اقتراح برغبة مقدم من النائبة كامليا صبحي، بشأن إصدار ميثاق التعليم.

وتناقش لجنة الصحة عدد من الاقتراحات، الأولى بشأن تطوير منظومة الصحة الالكترونية لمنصة شاملة لكافة الخدمات الطبية المقدمة، وآخر بشأن قرار وزارة الصحة حول عدم تحرك عربات الإسعاف إلا بعد التنسيق مع المستشفى، واقتراح حول إدراج مضخة الأنسولين ضمن التأمين الصحي وصرفها للأطفال المصابين بمرض السكري ، كما تنظر اقتراح بشأن إعادة النظر في تراخيص مصحات علاج الإدمان .

