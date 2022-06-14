شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة دراسة التعليم قبل الجامعى وفقا لقانون التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة "4" بقانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 أبريل عام 2019، مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي، إذ نصت المادة الرابعة على: "تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو التالى:

تسع سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى ويتكون من حلقتين (الحلقة الابتدائية) ومدتها ست سنوات والحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات.

ثلاث سنوات للتعليم الثانوى (العام والفنى).

خمس سنوات للتعليم الفنى المتقدم.

بينما حددت المادة الخامسة من ذات القانون صلاحيات وزير التعليم في مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف والمواد إذ نصت على :"يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس على الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.

ويجوز له - بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم - إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية.