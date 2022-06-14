شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تفقد ربع مساحتها الزراعية بسبب الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تاراس فيسوتسكي، نائب وزير الزراعة في أوكرانيا، للصحفيين في كييف يوم الاثنين إن عدد الحقول التي حرثت في أوكرانيا منذ الغزو الروسي انخفض بمقدار الربع.

وتوقع فيسوتسكي أن يكون الحصاد كافيا لتلبية الاحتياجات المحلية، خاصة وأن هذه الاحتياجات قد انخفضت منذ فرار الكثيرين من الحرب الأوكرانية.

وقال فيسوتسكي إن القتال ليس فقط هو الذي يؤثر على الأعمال الزراعية، ولكن أيضا على حصار التصدير الروسي، مما يؤدي إلى انخفاض في المحاصيل الموجهة نحو التصدير.

وأشار إلى أن المزارعين يعتمدون على محاصيل أقل طلبا مثل فول الصويا. وظلت منطقة زراعة فول الصويا دون تغيير تقريبا على الرغم من الحرب.

لكن زراعة الذرة على سبيل المثال انخفضت من 5ر5 مليون هكتار في عام 2021 إلى 6ر4 مليون هكتار حاليا.

ولم يقدم فيسوتسكي معلومات عن القمح الذي يؤثر إنتاجه تأثيرا دوليا كبيرا لأن أوكرانيا مصدر رئيسي له.