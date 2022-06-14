شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز «حزم» الكعبي لـ ”الخليج 365”: ثوراتنا لن تنتهي حتى زوال الاحتلال الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لفت رئيس المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز «حزم» د. عباس الكعبي، إلى أن حادثة انهيار مبنى «متروبول» في عبادان كانت متعمدة، وأججت مشاعر الأحوازيين وزادت الغليان ضد النظام الإرهابي والسخط الشعبي عليه، وشدد على أن الحق الأحوازي في الأرض والسيادة لا يسقط بالتقادم، وأن الثورات الأحوازية لم ولن تنتهي حتى ينتهي الاحتلال الإيراني.

وفي حواره مع ”الخليج 365” أكد أن الأمم المتحدة تخالف ما ينص عليه ميثاقها، فالمادتان الأولى والخامسة والخمسون تنصان على ضرورة نيل جميع شعوب العالم حقها في تقرير المصير، وعدم تضامن المجتمع الدولي مع هذه المظاهرات، يعني منح النظام الإيراني صكا على بياض ليفعل ما يشاء مع المتظاهرين.. وفيما يلي نص الحوار:

• الأحواز العربية محتلة منذ قرابة الـ 100 عام، ألا تعتقد أنه بات ضروريا توحيد صفوفكم في منظمة واحدة «منظمة تحرير» يعمل الجميع بظلها سياسيا وإعلاميا وعسكريا إن اقتضى الأمر؟

لا شك أننا نؤمن بهذا الطرح، وانطلاقا من هذه القناعات عملنا طويلا ولعدة سنوات لتأسيس منظمة «حزم» المنبثقة سنة 2010، وكانت الحركة الوطنية الأحوازية قد شهدت أعمالا وحدوية من قبل، إلا أن «المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز»، تُعد تجربة أحوازية جديدة وفريدة من نوعها، كونها تأسست بأيادٍ أحوازية مائة بالمائة، كما أنها تتسم بالمرونة في العمل الجماعي باعتبارها وحدة ائتلافية وليست اندماجية، إذ إنها تترك هامشا واسعا من الحرية لجميع الأحزاب والشخصيات الوطنية المنضوية تحت رايتها، للعمل الوطني وبناء العلاقات التي تخدم المصلحة الوطنية، شرط ألا يتعارض عملها مع النظام الداخلي للمنظمة.

• أليس وجود منظمة واحدة للأحوازيين سيجعل مطالبتكم للعالم العربي والدولي بالاعتراف بكم بوصفكم ممثلين شرعيين للشعب الأحوازي؟

نعم بطبيعة الحال، وهذا ما نؤمن به في عملنا الوطني، وهذه غايتنا من تأسيس «منظمة حزم»، كوننا نرى أننا سوف نفرض احترامنا على العالم حين يكون لقضيتنا ممثل شرعي واحد، وذلك عوضا عن الفرقة والانقسام وتعدد الأحزاب والتنظيمات.

ولا أنكر أننا كثيرا ما نتعرض إلى النقد والملامة لعدم توحيد صفوفنا، ولكننا في الوقت الذي ننتقد فيه ذاتنا، فإننا نعتب أيضا على أشقائنا العرب لعدم توفيرهم الحاضنة الضرورية واللازمة لجميع القوى الوطنية الأحوازية، بمعنى آخر، في ظل غياب البيت الواحد الذي يجمع كل الأحوازيين، فمن المتوقع أن نشهد الفرقة والتعددية.

• الأمم المتحدة تُعد الشعب الأحوازي «أقلية مضطهدة» وليس دولة محتلة من قبل إيران، لماذا؟

المعروف أن هيئة الأمم المتحدة ظلت رهينة تأثير أو سيطرة القوى الدولية العظمى، والمؤكد أن العلاقات الدولية تخضع إلى هيمنة هذه القوى التي غالبا ما ترجح مصالحها على حساب مصالح الشعوب الأخرى.

وبعدم تلبيتها مطالب الشعب العربي الأحوازي في حقه بتقرير المصير، فإنها تخالف ما ينص عليه ميثاقها في الواقع، فالمادتان الأولى والخامسة والخمسون من ميثاق الأمم المتحدة تنصان على ضرورة نيل جميع شعوب العالم حقها في تقرير المصير، ومن المؤكد أن شعبنا يعد جزءا لا يتجزأ من شعوب العالم، خاصة أنه يمتلك المقومات كافة التي بموجبها ينال صفة الشعب ونختزلها بالأرض والسيادة، فالشعب الأحوازي تمتع بإقليمه الواضح والمحدد، كما أنه بسط سيادته العربية على هذا الإقليم منذ آلاف السنين.

ونحن نكرس عملنا في سبيل ترسيخ مطالب شعبنا بهذا المبدأ الحق، فحقنا الأحوازي في الأرض والسيادة لا يمكن أن يسقط بالتقادم، ما دام هناك شعب قوامه أكثر من عشرة ملايين نسمة، قاد مئات الثورات التي عبر من خلالها عن رفضه للاحتلال.

• الشعب الأحوازي خرج في مظاهرات احتجاجا على غلاء الأسعار، وضد الفساد الذي تسبب بانهيار مبنى متروبول في عبادان، لكن عاد الناس إلى بيوتهم كما يعودون بعد كل حركة احتجاج ماذا بعد؟

في حقيقة الأمر الاحتجاجات الأخيرة هي مسيرات وطنية مناهضة للاحتلال ومكملة لتلك التي سبقتها، ولعل الهتافات التي رفعها المتظاهرون تعد دليلا على ذلك، فحين يهتف الأحوازي مثلا «بالروح بالدم نفديك يا أحواز»، أو حين يهتف للحرية، فهذا يؤكد مدى رغبة هذا المواطن بالحرية، كما يعبر عن مدى رفضه للاحتلال.

وبعد ذلك جاءت حادثة الانهيار المتعمد، أي جريمة المحتل بتهاوي مبنى «متروبول» في مدينة «عبادان» الأحوازية والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، فأججت مشاعر الشعب الأحوازي المتأججة أصلا، وزادت من حالة الغليان والسخط الشعبي على المحتل، وكعادته جابه الاحتلال المنتفضين بالرصاص الحي، وسير قواته المدججة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة لقمع المتظاهرين، وشن ولا يزال يواصل شن حملات الاعتقالات العشوائية في صفوف المواطنين الأحوازيين بما في ذلك النساء والأطفال.

وعودة المتظاهرين إلى منازلهم لا تعني انتهاء الحراك الشعبي، فالمعروف أن كل انتفاضة تلد أخرى، وكل ثورة تلد ثورة أخرى في الأحواز، وهكذا تستمر الانتفاضات المعبرة جميعها عن الرفض الأحوازي القاطع للوجود الأجنبي على أرضه، وعليه فالثورات الأحوازية لم ولن تنتهي، ما دام هناك من يسحق الحق العربي الأحوازي في حقه القانوني والمشروع في تقرير مصيره.

• باعتقادك، هل إسقاط النظام خطوة يمكن التوحد حولها مع القوميات الأخرى قبل الحديث عن التحرر والاستقلال؟

يمكن أن يكون إسقاط النظام، مجرد تكتيك وليس هدفا إستراتيجيا تتخذه القوى الوطنية المعبرة عن إرادة الشعوب غير الفارسية المحتلة، إلا أن هذا التكتيك من شأنه أن يكون محفوفا بالمخاطر، فللشعوب تجربتها المريرة عام 1979، حين شاركت جميعها في إسقاط النظام المعروف بالبهلوي، وعندما استبد خميني المقبور في الحكم فارتكب أبشع المجازر ضد هذه الشعوب وخاصة شعبنا العربي الأحوازي، لذلك كثيرا ما تخشى هذه الشعوب تكرار تلك التجربة المريرة، كونها لم تعد تصدق الوعود قَطُّ، فمن حقها ضمان حقوقها ورفع سقف مطالبها إلى ما هو أكثر من مجرد إسقاط النظام.

• هل يمكن القول إن نهاية النظام لا يمكن أن تتحقق بالثورة ضده خاصة أنه استطاع إنهاء كل المظاهرات بوحشية؟

طبيعة النظام ورغم ادعائه الكاذب بالديمقراطية، فإنه يسعى بأن يكون شموليا، ولكن الأنظمة الشمولية لها مقوماتها، ومن ضمنها التمتع باقتصاد قوي وثقافة عالية، وهو ما لا يمتلكه الكيان الإيراني، فاقتصاده يقوم أساسا على نفط وغاز الأحواز وكذلك ثروات الشعوب غير الفارسية، ومهما طال عمر الاحتلال فلا يمكنه كسب مشروعية هذه الثروات ما دامت هناك شعوب ترفض ما يسعى لفرضه عليها من اتباع سياسة الأمر الواقع، أما الثقافة الإيرانية المزعومة فمردها التاريخ الكاذب والمزور الذي كتبته له تلك القوى الاستعمارية التي صنعته، ومن السهل تفنيد كل هذه الادعاءات الباطلة بالحجة والدليل والبراهين التي لا تقبل الشك، وبالتالي تفنيد ما يدعيه الفرس حول ما تسمى بحضارتهم وتاريخهم المزعوم.

ولكن ما يميز المظاهرات في السنوات الأخيرة هو سرعة انتشارها في مختلف المدن والمناطق، وهو الأمر الذي أرهق النظام كثيرا للسيطرة عليها، كما أنها تمكنت من تحطيم جميع حواجز الرعب والخوف برفعها هتاف «الموت لخامنئي»، مما يعني حط هيبة النظام واستهداف رمزه الذي كثيرا ما روج له فمنحه مختلف الألقاب والصفات كالإمام والملائكة وحتى بلغت به البجاحة إلى حد ترويج كتيب ينعت خامنئي بالمعصوم.

فرفع هتاف الموت لخامنئي والموت للدكتاتور، يعني أن الشعوب قد تخطت جميع حواجز الرعب والخوف التي حاول النظام فرضها لعدة سنوات.

أما موت خامنئي فمن شأنه تأجيج الصراعات الداخلية وكذلك خلق بلبلة كبيرة داخل النظام وأجنحته المتصارعة على الحكم، فلخامنئي الكثير من المعارضين السياسيين وحتى المذهبيين، إذ إن الكثير من رجال الحوزات يرون أنفسهم أجدر منه علميا، أما سياسيا، فيواجه انتقادات بدأت تبرز إلى العلن من قبل بعض القادة والمسؤولين بسبب أخطائه وتفشي الفساد على أعلى المستويات، وقيادته البلاد إلى أسوأ المراحل وبذله الأموال الطائلة على المنظمات والميليشيات الإرهابية المنتشرة في عدة بلدان.

• المعارضة في الخارج ونجل الشاه السابق قوى سياسية هل من الممكن التنسيق معها من أجل إسقاط النظام؟

خفتت تماما المعارضة الإيرانية بالخارج في السنوات الأخيرة، سواء تلك المتمثلة في مجاهدي خلق أو الملكيين، ففي حين نشاهد قدرة الشعوب غير الفارسية المحتلة وقواها الوطنية على تسيير المسيرات الاحتجاجية والمظاهرات الكبيرة متى شاءت وأينما شاءت، إلا أننا لم نلاحظ مطلقا أن أي من المعارضة الإيرانية تمكنت من تسيير مظاهرة واحدة ولو بعشرة أفراد، وهذا يؤكد مدى تراجع دور المعارضة وضعفها الشديد منذ سنوات طويلة.

والخلافات الجوهرية مع المعارضة الإيرانية تكمن في عدة نقاط، أهمها: ضرورة الاعتراف بالحق القانوني في تقرير المصير لجميع شعوب المنطقة، التخلي عن فكرة الوحدة الجغرافية الإيرانية، وضرورة الاعتراف بحق الشعوب في السيادة على أرضها.

وحول إمكانية إسقاط النظام، رغم امتلاكه كل هذه القوة العسكرية والدعم الدولي، فيمكن الإشارة إلى أن نظام البهلوي حين سقط عام 1979 كان يحتل مرتبة كبيرة في قائمة الدول الأقوى عسكريا، وعليه فالقوة العسكرية لا تعتبر مقياسا لثبات النظام أو هشاشته.

كما لا يعد الدعم الدولي هو الآخر مقياسا لتماسك بعض الأنظمة وقوتها، ثم إن الدعم الدولي للكيان الإيراني ليس ثابتا، ويتغير وفقا لمتغيرات المصالح الدولية، ففي حين راهن عدد من قادة إيران مثلا على بناء تحالف إستراتيجي مع روسيا، لاحظنا كيف أن موسكو قد أدارت ظهرها لإيران في عدة مناسبات، فعلى سبيل المثال، لم تعد روسيا حامية للأجواء السورية أمام الطائرات الإسرائيلية التي تقصف الميليشيات الإيرانية ومخازن الأسلحة متى شاءت، أو كيف خابت الظنون الإيرانية حين امتنعت روسيا عن استخدام حق النقض عند مناقشة مجلس الأمن لمنع تصدير الأسلحة لمرتزقة الحوثيين واعتبارهم منظمة إرهابية.

• كيف ستعالجون الانقسامات الكبيرة بين صفوف حركاتكم؟ وهل هناك أجندات متناقضة بين تيارات سياسية وفكرية تقف خلفها قوى وتنظيمات دولية؟

منذ بداية تأسيسها، قدمت المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز «حزم» جميع الحلول الممكنة لردم الهوة بين مختلف الأحزاب الأحوازية وجمعها ضمن خيمة واحدة لتشكل مرجعية القرار الوطني السيادي الأحوازي، وما زالت ترى منظمة حزم أن الروح الوطنية تفرض علينا إلزاما توحيد صفوفنا، ولا أحد يستطيع مخالفة ذلك بلا شك، كما ترى المنظمة أن جميع الخلافات والتناقضات تُعد من الدرجات الثانية والثالثة والعاشرة حتى أمام التناقض الأكبر والكامن في احتلال الكيان الإيراني المصطنع لدولة الأحواز العربية التي كانت تعد من أقوى دول المنطقة لتمتعها بالسيادتين الداخلية والخارجية، وكذلك استقرار نظامها الاقتصادي والضريبي وغير ذلك.

والمؤكد أن معالجة الانقسامات تكمن في التحلي بقدر عالٍ من الروح الوطنية وترجيح المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والفردية الضيقة كافة، إضافة إلى ضرورة تقديم كل ما يمكن تقديمه من تنازلات أمام معاناة شعبنا ومسيرات الشهداء وأوجاع الجرحى وأنين الأسرى في غياهب معتقلات الاحتلال.