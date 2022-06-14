شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع يدعو للتنسيق بين أطياف المعارضة لإنقاذ لبنان: البلد في مأزق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لبنان في مأزق، وأن خلاص البلد مرهون بتنسيق الجهود بين أطراف قوى المعارضة، وقال بعد لقاء مع الحزب التقدمي الاشتراكي أمس: إن «باب النجاة الوحيد لخلاص البلد هو تنسيق المواقف بين كل أطياف المعارضة، بدءا من النواب الجدد مرورًا بالمستقلين وصولا إلى «الكتائب» و«الاشتراكي» و«القوات»، وأي حديث آخر هو مجرد كلام بكلام».

وقال جعجع إنه تم الاتفاق مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» على «مقاربة واحدة لعملية التكليف»، لافتا إلى أن سبب التأخير في الاستشارات النيابية أن «البعض يحاول أن يضع يده على الحكومة أو أن يكون له اليد الطولى فيها من أجل تعزيز موقعه قبل نهاية العهد».

وأكد «رئيس القوات» أننا «اليوم أمام مأزق جديد نابع من محاولة البعض تشكيل حكومة «على هواهم»، من هنا يترتب على رئيس الجمهورية مسؤولية الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة في أسرع وقت ممكن كي تتحمل كل كتلة نيابية وكل نائب المسؤولية».

سيدة الجبل

حذر «لقاء سيدة الجبل» من ربط مصالح لبنان بطاولات التفاوض الإقليمي والدولي، وقال «اللقاء» في بيان أمس إنه «يرفض رفضا تاما ما جاء به خطاب أمين عام حزب الله لجهة تنصيب ذاته «مرشدا» للدولة اللبنانية، كما إعلانه صراحة أنه المسؤول عن قراري الحرب والسلم. ويحذر من ربط مصالح لبنان بطاولات التفاوض الإقليمي والدولي، وهو ما يعكس بذلك وضع لبنان على خطوط النار والانفجارات المحتملة». وشدد المجتمعون على «التمسك بالدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية 1559،1680،1701 كونها قرارات ضامنة لسلم وسلامة لبنان وهذا يبدأ برفع الإحتلال الإيراني عن لبنان».

ضد السلاح

أما في موضوع الحدود البحرية وإرسال السفينة الإسرائيلية للتنقيب عن النفط، فأكد النائب عن بيروت إبراهيم منيمنة في تصريح أننا «كنواب تغييريين مع حصر السلاح والدفاع عن الوطن في يد الدولة وكذلك قرار السلم والحرب، وأن هناك تقصيرا من الدولة في موضوع تحديد الحدود وترسيمها ويجب استنفاد الوسائل الدبلوماسية والقانونية قبل الحديث عن مواجهة عسكرية مع العدو الإسرائيلي». وأضاف إن «التقصير هو في تعديل المرسوم 6433 من رئيس الجمهورية ميشال عون، وهذا يحسن شروط التفاوض وليس واضحا سبب عدم توقيعه».

وقال: «يجب أن نستنفد كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية وحتى اللجوء للمحاكم الدولية للتحكيم في هذه القضية وتحصيل حقوقنا وبعدها في حال فشل كل هذه الخطوات، فالدولة هي المسؤولة عن حماية حقوقنا واستردادها وهذه ليست مسؤولية حزب الله». وأضاف: «نحن ضد أن يكون لدى «حزب الله» سلاح خارج الدولة، لذلك يجب مواجهته سياسيا من أجل حصر سلاحه بيد الدولة»، مشددا على أن «الدفاع عن لبنان هو مسؤولية القوى المسلحة اللبنانية. وهذه مسؤولية كل مكونات الشعب».

ترسيم الحدود

من جهته، لفت قائد الجيش العماد جوزاف عون، في تصريح إلى أن «مهمة الضباط الأركان هي تحضير القرار لقادتهم تمهيدا لتبوئهم مراكز قيادية تؤهلهم لاتخاذ القرارات المناسبة وفقا للظروف والمعطيات»، وأشار إلى أن الوضع الاستثنائي في لبنان يتطلب وعيا كاملا وحذرا لجهة اتخاذ القرار وتنفيذ المهمات، وقال: «إن المعارف التي اكتسبتموها في الكلية ستساهم في تطوير معارفكم، وكيفية مقاربتكم للاستحقاقات وتعاطيكم معها، بخاصة تلك التي تتداخل فيها عوامل أخرى لا سيما منها السياسية، علما أننا لا نتدخل في الشؤون السياسية إطلاقا، إنما يجب فهم الواقع السياسي وتحليله، تمهيدا لاتخاذ القرار كملف ترسيم الحدود البحرية على سبيل المثال، والذي كثرت التحليلات والتعليقات المتعلقة به».

وقال: «لقد أعلن الجيش موقفه صراحة بانتهاء مهمته التقنية، وإنه يقف خلف السلطة السياسية في أي قرار تتخذه. لسنا معنيين بأي تعليقات أو تحليلات أو مواقف سواء أكانت سياسية أم إعلامية، الموقف الرسمي يصدر عن قيادة الجيش حصرا وأي رأي آخر لا يعبر عن موقف الجيش».