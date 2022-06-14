عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيسي: لن يستطيع أحد المساس بحصة مصر من مياه النيل

الثلاثاء 14 يونيو 2022

الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لن يستطيع أحد المساس بحصة مصر من مياه النيل في إشارة إلى أزمة سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.



وقال الرئيس المصري، خلال حواره مع عدد من الإعلاميين المصريين عقب افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية، الإثنين، إن حصة مصر من مياه النيل كما هي ولن يستطيع أحد المساس بها.

مؤخرا، أكدت إثيوبيا، رغبتها في استئناف المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.

وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.

وأعرب السودان عن قلقه إزاء تصريحات إثيوبية تشير لمضي أديس أبابا في عملية الملء الثالث لسد النهضة خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

وجددت القاهرة في أكثر من مرة تأكيدها على أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل يرتبط بـ"قضية وجودية" لمصر وشعبها، فيما لم تسفر الجهود حتى الآن عن اتفاق بشأن السد الذي يثير قلق دولتي المصب على حصصهما من الماء.

وحول الحوار الوطني المزمع عقده في مصر قريبا، أكد الرئيس السيسي، أهمية الحوار الوطني داخل الدولة في الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة الاتفاق على أرضية مشتركة للجميع.

وأعرب الرئيس المصري عن تفهمه لعدم الاتفاق الجماعي على أمر معين، مشددا على ضرورة الاجتماع على حاجة واحدة وهي الحفاظ على البلاد.