اتفاقية سعودية مع الفاو لتحسين معيشة الأسر اليمنية

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية- عبر الاتصال المرئي- اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي، وذلك لتحسين سبل عيش الأسر اليمنية المعتمدة في دخلها على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، يستفيد منه 34.500 أسرة في 14 مديرية بـمحافظات أبين، والحديدة، والجوف، والمهرة.

ومثل المركز المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، ومن الجانب الآخر المدير العام لمنظمة الفاو شو دنيو.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم معيشة المزارعين ومالكي الماشية والصيادين وحماية الأسر العاملة، وتحسين سبل الوصول في مواقع الإنزال السمكي من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الإنتاجية، وتوفير أدوات صيد الأسماك الأساسية.

كما تهدف أيضا إلى زيادة قدرة إنتاج الغذاء من خلال توفير المدخلات الزراعية، والإنتاج الحيواني من خلال توزيع الأعلاف والمكعبات الملحية، وتطوير قدرات موظفي وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتقديم التدريب للأسر المستفيدة بالتزامن مع توزيع المدخلات. ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون الإنساني للشعب اليمني الشقيق والارتقاء بأحواله المعيشية والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وآثار فيروس كورونا على السكان.