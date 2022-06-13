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ابن فرحان: المملكة تؤكد دعمها لإنهاء الأزمة اليمنية

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شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في جلسة نقاش تحت عنوان «نحو آفاق جديدة للسياسة الخارجية للمملكة العربية » والتي نظمها المعهد الملكي للدراسات الدولية والإستراتيجية (إل كانو)، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى مملكة إسبانيا، وتطرق بن فرحان خلال الجلسة إلى العلاقات السعودية الإسبانية، ودورها في إرساء دعائم الأمن والاستقرار العالمي، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين.

كما بحث وزير الخارجية مع المشاركين في الجلسة عدداً من القضايا المؤثرة حول العالم، تأتي في مقدمتها المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وفيما يخص الأزمة في أوكرانيا، أكد الأمير على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين، والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية بين الأطراف المتنازعة، ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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