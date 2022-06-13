ابن فرحان: المملكة تؤكد دعمها لإنهاء الأزمة اليمنية

كما بحث وزير الخارجية مع المشاركين في الجلسة عدداً من القضايا المؤثرة حول العالم، تأتي في مقدمتها المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.
وفيما يخص الأزمة في أوكرانيا، أكد الأمير على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين، والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية بين الأطراف المتنازعة، ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.
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