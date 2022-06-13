شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام متطوعين من 55 دولة للقتال مع أوكرانيا ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انضم متطوعون من 55 دولة إلى أوكرانيا في القتال ضد القوات الروسية، حسبما أفادت رابطة أوكرانيا، وهي وحدة عسكرية أجنبية تابعة للجيش الأوكراني.

وأكد المتحدث داميان ماجرو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين أن الرابطة تنشر متطوعين بشكل أساسي من بريطانيا والولايات المتحدة، وكذلك من بولندا وكندا وألمانيا والبرازيل ودول البلطيق وأستراليا وكوريا الجنوبية ودول شمال أوروبا، ومعظمهم من فنلندا.

وقد دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي المتطوعين من جميع أنحاء العالم إلى الحضور إلى أوكرانيا والقتال ضمن كتيبة دولية ضد الجيش الروسي.

ونفى ماجرو اليوم الاثنين الاتهامات بأن المقاتلين هم من المرتزقة. وقال إن المتطوعين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ويتم تمويلهم من أموال ميزانية الدفاع.

وأوضح أن "هذا يشير إلى كل تكاليف الإقامة ورواتب الجنود والأسلحة والذخيرة"، مشيرا إلى أن الرعاة الغربيين يمولون أيضا الكتيبة وأن "الأموال تأتي من جهات مختلفة ويتم إنفاقها بشكل خاص على معدات جنودنا".