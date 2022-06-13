أربعة قتلى ومفقود في فيضانات وسط تركيا (أ ف ب).

قُتل أربعة أشخاص وفُقد آخر في فيضانات تضرب وسط تركيا منذ السبت خصوصاً العاصمة أنقرة حيث يتوقع هطول مزيد من الأمطار الاثنين على ما أفادت وسائل الإعلام التركية.

وعثر على ثلاث جثث في محافظة أنقرة حيث كانت فرق الإنقاذ ما زالت تبحث الإثنين عن ضحية رابعة مفقودة.

كما أودت الفيضانات بحياة شخص في كرمان (وسط) بحسب الصحافة المحلية.

وضربت أمطار غزيرة وعواصف مصحوبة بالبَرَد وسط البلاد يومي السبت والأحد وألحقت أضراراً في العديد من المدن في شمال تركيا ووسطها.

وكان ما زال يتعذر الوصول إلى ثماني قرى صباح الإثنين في كاستامونو (شمال) بسبب الفيضانات التي تسببت في انهيار طرق.

وصدرت تحذيرات باللونين الأصفر والبرتقالي لـ42 بلدة في وسط تركيا وشمالها.

وأغلقت المدارس الابتدائية والثانوية في أنقرة وجميريك (وسط).