توضيح قانوني جديد بشأن استقالة النواب الصدريين

بغداد - ياسين صفوان - اعتبرت الخبيرة القانونية راقية عبد الجبار، اليوم الاثنين، استقالة النواب الصدريين من مجلس النواب "غير قانونية"، مؤكدة أنه لا يجوز إلغاء القانون الأعلى بالأدنى.



وقالت عبد الجبار خلال حديثها لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الاستقالة التي قدمها نواب الكتلة الصدرية غير قانونية ولا يجوز إلغاء القانون الأعلى بالقانون الأدنى".

وأضاف أنه "لا يجوز لنظام أن يلغي قانون"، معتبراً أن "إقدام النواب الصدريين على تقديم استقالتهم الجماعية موقفاً مشرفاً".

وبشأن حل البرلمان، قالت عبد الجبار، "يتم حل البرلمان بطريقين الأولى بطلب ثلث أعضاء البرلمان والثاني بطلب رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر دعا، أول أمس الأحد، نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب، ووافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية.