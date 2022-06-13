الجيش الإسرائيلي يتلقى ضربة عنيفة من داخل صفوفه .. مكتب المدعي العام الإسرائيلي يعلن التفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت دائرة الأمن السيبراني في مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الاثنين، القبض على 3 متهمين بنشر معلومات سرية للغاية، بينهم جندي بالاستخبارات.

وحسب موقع "I24”، أكدت المؤسسة الأمنية أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون ترتب عليها خطر أمني شديد، فضلا عن أضرار أمنية جسيمة على أرض الواقع، بحسب خبراء أمن المعلومات في الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام.

وذكر بيان الدائرة أن الجندي سرب المعلومات إلى قاصر، شاركها بدوره مع معارفه، بل نشر بعضًا منها على الإنترنت.

وتنسب لائحة الاتهام لجندي الاحتياط والقاصر عددًا من التجاوزات الأمنية، كالحصول على المعلومات السرية وجمعها وتسجيلها، فضلاً عن تعدد المخالفات بتقديم المعلومات السرية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه يوجد 3 مشتبه بهم، وهم في الوقت الحالي رهن الاعتقال، وتم طلب تمديد احتجاز اثنين منهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية.