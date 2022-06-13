شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تؤيد مقترح نائب التنسيقية باستحداث الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبوهشيمة، الاقتراح برغبة المقدم من الدكتور محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحضور ممثلين الحكومة للوزارات الشباب والرياضة والتعليم العالى ووزارة الثقافة.

وعرض عمارة، فلسفة مقترح الاستراتيجية، وأهمية الربط بين قطاعات الحكومة العديدة من أجل الشباب فى ظل ما تقوم به الحكومة من جهد.

تساءل عمارة :" كل وزارة لها آليه عملها واستراتيجيتها ولكن فاعلية التأثير على الوعى تحتاج إلى أن نعمل بنظرية ال 20 /80 لتظافر الجهود، والوصول إلى القطاع العريض من الشباب فى المراكز والنجوع وعدم الاكتفاء بالمبادرات على المستويات المركزية فقط."

وأثنت الحكومة، على الاقتراح البرلمانى وأهمية وعبر ممثل وزارة التعليم العالى عن أهمية تلك الاقتراح والامر الذى أكد عليه كلا من ممثل وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة والموافقة عليه.

واستقرت اللجنة بالإجماع بالموافقة على الاقتراح وتوصياتها للحكومة بتنفيذ تلك المقترح الهام لجمع خيوط عمل الحكومة لتوحيد الجهد.

كما أوصت اللجنة بالتناغم مع الحكومة بربط تلك المقترح باستحداث المجموعة الثقافية لمزيدا من فاعلية التأثير وتوسيع وتعظيم الاستفادة لأكبر قطاعات من الشباب المصرى وتحصين الوعى الجمعى لهم.