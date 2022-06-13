شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يتقدم بطلب إحاطة لمواجهة ظاهرة "الكلاب المسعورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة والصحة والسكان، بشأن مواجهة ظاهرة الكلاب المسعورة التي انتشرت بمختلف مناطق وأحياء محافظة القاهرة.

وأوضح "مطر" في طلبه، أن سكان القاهرة يعيشون في حالة من الخوف والفزع بعد تكرار حوادث هجوم الكلاب المسعورة على السكان بأحياء القاهرة المختلفة، خصوصا الأطفال وكبار السن وفي مختلف الشوارع والميادين، مضيفا:" التطعيم الخاص بالسعار غير متوفر في جميع مستشفيات ووحدات وزارة الصحة، وهو ما يتسبب في إصابة المواطنين بأمراض خطيرة.

وطالب "مطر" بضرورة توفير التطعيمات مع إحالة الطلب إلى الجهات المختصة، والتي من شأنها تحديد الحل الأمثل لمواجهة الظاهرة، وإصدار تعليمات للمسؤولين للقيام بدورهم في تأمين وحماية المواطنين.

يذكر أن شوارع القاهرة كانت قد شهدت عددا من حوادث مهاجمة الكلاب الضالة والمسعورة للمواطنين، مما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة لحل المشكلة.